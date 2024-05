Konflikt mit Taiwan: Wann greift China an?

per Mail teilen

Halbleiter, Mikrochips, Tourismus: Taiwan spielte eine wichtige Rolle in der Weltwirtschaft. Gunter Schubert kennt Taiwan und ordnet den China-Taiwan-Konflikt ein.

Wann greift China Taiwan an?

Gunter Schubert ist Professor für "Greater China Studies" an der Uni Tübingen und Taiwan-Experte. Eine Frage, die ihm in der letzten Zeit immer wieder gestellt wird, zielt auf den Konflikt zwischen Taiwan und China - seit etwa 2022 verschärfen sich die Spannungen. Greift China Taiwan wirklich an? Und wenn ja, wann? Schubert glaubt, dass wir gar nicht wirklich wissen, ob das überhaupt passiert.

Das ist aus meiner Sicht alles pure Spekulation. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob man in China selber weiß, wann und ob man das überhaupt tun will. Vieles ist Symbolpolitik. Jeder weiß, was das für Kosten mit sich bringen würde - politische und wirtschaftliche. Ich hoffe, dass die Rationalität siegt.

Schuberts Beobachtungen sind, dass das Leben in Taiwan seinen normalen Gang geht. Taiwans Regierung treffe zwar Vorkehrungen, aber die Bevölkerung sei relativ entspannt.

Die Menschen in Taiwan spüren nichts von einer Krise oder einer echten Bedrohung.

Letzten Endes hat das auch damit zu tun, dass die "nationale Identität der Taiwaner komplex" sei. Zudem betont er, dass es zwischen China und Taiwan viel Austausch gebe - auch unterhalb der offiziellen Ebene.

Gehört Taiwan zu China?

Es gibt in Taiwan einen Konsens, dass man sich nicht von der kommunistischen Partei in China regieren lassen will. Wenn man aber nach der Zugehörigkeit zu China fragt, wird es komplex.

Die meisten Menschen in Taiwan würden nicht bestreiten, dass sie in kultureller Hinsicht sehr stark von China geprägt sind. Es gibt eine chinesische Mehrheitsgesellschaft in Taiwan, die sehr viele Traditionen Chinas übernommen hat und pflegt.

Taiwans Geschichte einfach erklärt

Ein Blick in die Geschichte zeigt: Zeitweise gehörte Taiwan zum chinesischen Festland oder stand unter Kolonialherrschaft. Den knapp 200 Jahren unter der Qing-Dynastie folgten von 1895 bis 1945 die Jahre unter japanischer Kolonialherrschaft.

Taiwans schwierige Geschichte – Von der Diktatur zur Demokratie

Zuletzt war Schubert im Frühjahr 2024 in Taiwan. Seit 1995 reist er jedes Jahr in das Land. In "Kleine Geschichte Taiwans" erklärt er die kulturelle, politische und nationale Identität Taiwans und macht das schwierige Verhältnis zu China verständlich.

Was ich heute über Taiwan weiß, weiß ich aus der Gesamtschau auf die Politik, Gesellschaft und Wirtschaft Taiwans seit über 30 Jahren. Egal, ob es der Taxifahrer ist, ein Freund oder Interviewpartner für ein Forschungsprojekt: Das alles sind für mich (...) Daten, die in meine Arbeit einfließen.