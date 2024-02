per Mail teilen

Zwei Jahre seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine – ein Ende ist nicht in Sicht. Osteuropa-Expertin Sabine Adler erklärt, was aus Russland werden wird.

Am 24. Februar 2022 begann Russland seinen großflächigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In diesen Tagen wird deutlich, dass Russlands Präsident Wladimir Putin keine Kritik an seiner Führung und grundsätzlich keine Gegenstimmen akzeptiert. Der nicht aufgeklärte Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny löste weltweit Bestürzung aus und vor den russischen Präsidentschaftswahlen Mitte März 2024 hat ein Gericht die Berufung des Putin-Konkurrenten Boris Nadeschdin zum drittenmal abgelehnt.

Sabine Adler ist die Osteuropa-Expertin des Deutschlandradios und fragt in ihrem aktuellen Buch "Was wird aus Russland?". Als Russland-Kennerin gibt sie in SWR1 Leute aber auch viele Antworten.