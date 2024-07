Mit der Demokratie ist es wie mit dem Sechser im Lotto: Man muss das Geld gut anlegen, sonst ist es schneller weg, als man denkt.

So schreibt es Ruprecht Polenz in seinem Appell "Tu was! Kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie". Darin fordert er die Leser:innen unter anderem auf, sich in Nachbarschaft und Gemeinde zu engagieren, mit Gleichgesinnten etwas auf die Beine zu stellen oder politischer Influencer zu werden.

Ruprecht Polenz sieht das Vertrauen in die Demokratie erschüttert und will als Demokratie-Influencer parteiübergreifend darauf aufmerksam machen, dass es nicht mehr reicht, die Demokratie als gegeben hinzunehmen. In SWR1 Leute erklärt Ruprecht Polenz, warum die Widerstandsfähigkeit der Demokratie bei uns zu Hause beginnt.

Von 1994 bis 2013 war Ruprecht Polenz Abgeordneter der CDU im Deutschen Bundestag und profilierte sich als Außenpolitiker. Ruprecht Polenz war 2019, so das Magazin Focus, der reichweitenstärkste deutsche Politiker auf Twitter.