Darum wechselte die Bundestagsabgeordnete Melis Sekmen aus Mannheim von den Grünen zur CDU

Politikerin Melis Sekmen aus Mannheim ist Mitglied des Deutschen Bundestags. Die Gründe für ihren Parteiwechsel und welche politischen Ideen sie hat, verrät sie in SWR1 Leute.

Melis Sekmen ist Mannheimerin durch und durch. Für Ihre Geburtsstadt, die sie selbst "die Perle der Kurpfalz" nennt, setzt sie sich ein. Schon mit 21, während ihres Studiums der Volkswirtschaft, engagierte sich die Frau mit türkischem Migrationshintergrund im Mannheimer Gemeinderat. 2019 gewann sie in der Mannheimer Kommunalwahl sogar die meisten Stimmen, 2021 zog sie dann für die Grünen in den Deutschen Bundestag ein.

Parteiwechsel für Sekmen: von den Grünen zur CDU

Am 1. Juli 2024 dann die Überraschung: Melis Sekmen gab bekannt, mit sofortiger Wirkung bei den Grünen auszutreten und der CDU beizutreten. Die Begründung: Ihre Vorstellung darüber, wie und in welchem Stil Politik gemacht wird, habe sich weiterentwickelt. Meinungsverschiedenheiten zwischen Melis Sekmen und den Grünen hatte es bereits im Vorfeld ihrer Entscheidung gegeben, vor allem in ihrem politischen Schwerpunkt-Thema (Wirtschaftspolitik), aber auch in Fragen der Migrationspolitik. Der politische Wechsel hat zuletzt ein großes öffentliches Echo ausgelöst.

In SWR1 Leute sprechen wir mit Melis Sekmen über ihre Beweggründe für den Parteiwechsel, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind und wie sie ihre politischen Ideen und Lösungen für Mannheim, Baden-Württemberg und Deutschland in Zukunft umsetzen will.