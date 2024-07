per Mail teilen

"Zeit der Ungewissheit" in Frankreichs Politik

Die Parlamentswahl hat in Frankreich die bisherigen Machtverhältnisse auf den Kopf gestellt. Was bedeutet das für Präsident Macron, Marine Le Pen und die Zukunft Frankreichs? In einer ersten Reaktion sagte der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid, dass er für die nahe Zukunft mit einer "Zeit der Ungewissheit" rechne.

Die politischen Turbulenzen Frankreichs könnten auch weitreichende Folgen für Europa und Deutschland haben. Darüber sprechen wir mit Nils Schmid in SWR1 Leute.

"Gut, dass der Rassemblement National bei den Wahlen in 🇫🇷 in seine Schranken verwiesen wurde."

