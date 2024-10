Die Lage in Nahost verschärft sich immer weiter. Dr. Andreas Reinicke kennt die Region und spricht darüber, welche Strategien die Konfliktparteien verfolgen und was wohl noch passieren wird.

Krieg im Nahen Osten

Ein Jahr ist er inzwischen her, der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel mit mehr als 1.200 getöteten Israelis und mehr als 200 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln. Seitdem herrscht wieder Krieg im Nahen Osten, dem inzwischen in Gaza und im Westjordanland schätzungsweise über 42.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Über 100.000 weitere Menschen wurden verletzt, große Teile des Gebäudebestandes und der Infrastruktur im Gazastreifen zerstört.

Eskalation im Südlibanon

Während dort weiterhin eine humanitäre Notlage herrscht, eskaliert nun die Situation im Südlibanon, von wo aus die Terrormiliz Hisbollah Israel bereits seit Anfang des Krieges mit zahlreichen Raketen beschießt. Inzwischen hat Israel sogar mit einer Bodenoffensive im Südlibanon begonnen, hinzu kommen massive Luftschläge, auch auf die libanesische Hauptstadt Beirut.

Dr. Andreas Reinicke ist Direktor des Orient-Instituts Berlin. Der Ex-Diplomat war von 2001 - 2004 Leiter des Vertretungsbüros bei der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah und bis 2012 der aktuell letzte deutsche Botschafter in Syrien. Er war EU-Sonderbeauftragter für den Friedensprozess in Nahost. Inzwischen ist Andreas Reinicke Direktor des Orient-Instituts in Berlin und beobachtet die Situation in Nahost selbstverständlich ganz genau.

Wohin führt die Eskalation in Nahost?

Welche Ziele verfolgt Israel aktuell mit dem zweiten Einmarsch in Libanon seit 2006? Wie geschwächt ist die Terrormiliz Hisbollah? Wohin wird die immer weitere Eskalation die Region noch führen? Und wie groß ist die Aussicht, die israelischen Geiseln nach einem Jahr noch zu befreien? Diese und weitere Fragen besprechen wir in SWR1 Leute mit Andreas Reinicke.