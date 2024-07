Enkelin eines Hitler-Widerstandskämpfers: Valerie Riedesel über Cäsar von Hofacker

per Mail teilen

Am 20. Juli jährt sich das Attentat auf Hitler zum 80. Mal. Im Führerhauptquartier Wolfsschanze explodierte die Bombe und in Paris gelang für wenige Stunden ein Umsturz, bei dem SS und Gestapo gefangengenommen wurden. Cäsar von Hofacker war Stauffenbergs Cousin und treibende Kraft der Verschwörung gegen die Nazis in Frankreich. Nach dem Scheitern des Attentats wurde auch Hofacker verhaftet und hingerichtet.

Seine Enkelin Valerie Riedesel berichtet in "Der Flieger im Widerstand" über die bisher unerzählte Geschichte einer Schlüsselfigur des Widerstands. Riedesel studierte Geschichte in Straßburg und Paris, war Redakteurin bei der FAZ und schrieb den SPIEGEL-Bestseller "Geisterkinder. Fünf Geschwister in Himmlers Sippenhaft". Außerdem ist sie Kuratoriumsvorsitzende der "Stiftung 20. Juli 1944".