Rezession: Steht die Wirtschaft in Deutschland vor einem Crash?

Rezession, Digitalisierung und Energiewende: Der Wirtschaftsstandord Deutschland steht vor Herausforderungen. Matthias Weik in SWR1 Leute: Steht die Wirtschaft vor einem Crash?

Matthias Weik ist besorgt über den Zustand der Wirtschaft im Land und er will nicht um den heißen Brei herumreden. Der Finanzexperte und Gründer einer Finanzstrategieberatung analysiert seit mehr als 15 Jahren die Wirtschaft, den Mittelstand und die Finanzmärkte in Deutschland. Sein Ergebnis fällt dabei nüchtern aus: Die Produktion am Wirtschaftsstandort Deutschland sei teuer, die Energiewende der Bundesregierung von fragwürdigem Nutzen und die Digitalisierung nicht weit genug fortgeschritten. Schon lange, sagt Weik, seien die Finanzmärkte nicht mehr gesund und lebten nur noch von immer neuem Geld. Der Crash, den Weik dem globalen Finanzsystem schon einmal vorausgesagt hatte, ist allerdings bisher nicht eingetreten.

So steht es um den Wirtschaftsstandort Deutschland

Matthias Weik studierte in Baden-Württemberg und in Australien Betriebswirtschaftslehre und erwarb später noch einen Master of Business Administration (MBA). Er war für Konzerne tätig und berät in seiner Finanzstrategieberatung Unternehmen, aber auch Privatpersonen. Außerdem schreibt er erfolgreich Bücher zu Finanz- und Wirtschaftsthemen.

In SWR1 Leute spricht Matthias Weik über seine Sicht auf den Zustand der Wirtschaft und seine Ideen wie eine sinnvolle Wirtschafts-, Mobilitäts- und Energiepolitik in Deutschland aussehen könnte.