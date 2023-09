Die deutsche Wirtschaft ist auf Talfahrt. Ökonomin Friederike Spiecker spricht in SWR1 Leute über die Gründe für und die Maßnahmen gegen die Rezession.

Regierung wie Opposition glauben noch immer, mit einer wilden Mischung aus den unterschiedlichsten Maßnahmen der gewaltigen Herausforderung begegnen zu können, die in der verfehlten Zinspolitik der EZB ihren Ursprung hat. Das ist der grundlegende Irrtum.

Das sagt Friederike Spiecker, Diplom-Volkswirtin und Wirtschaftspublizistin zur Rezession in der deutschen Wirtschaft. Welche Mechanismen braucht es, um die Wirtschaft nachhaltig anzukurbeln? Was hält Unternehmen im Land und wie kann der Wirtschaftsstandort Deutschland außerhalb von Subventionen gestärkt werden?

Deutsche Wirtschaft: Was stoppt die Rezession?

Mit dieser und anderen Fragen zur Wirtschaft setzt sich Friederike Spiecker auseinander. Sie lebt in Schwäbisch Gmünd, hat an der Uni Konstanz Volkswirtschaftslehre studiert, arbeitete in der Konjunkturabteilung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin und veröffentlicht als freie Wirtschaftspublizistin zu nationalen wie internationalen Fragen der Wirtschaftspolitik.