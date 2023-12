Traditionelle Rollenbilder sind nichts für Unternehmerin Rosely Schweizer. Die älteste Tochter von Oetker studierte Wirtschaft und war Gründerin, bevor es den Begriff gab.

Unternehmerin und Politikerin Rosely Schweizer entstammt der Oetker-Dynastie. Barbara Budulig

Rosely Schweizer und das Unternehmen Dr. Oetker

Statt an traditionellen Rollenbildern hat Rosely Schweizer sich lieber am Satz ihrer Oma orientiert: "Der Mann soll mir nicht seinen Platz in der Straßenbahn anbieten, sondern einen Platz in seinem Aufsichtsrat!". Trotzdem musste sie sich auch in ihrer Familie gegen Widerstände durchsetzen – eine bekannte Unternehmer-Familie: Schweizer ist die älteste Tochter des verstorbenen Unternehmers Rudolf-August Oetker.

Man will was bewirken: Weil ich immer das Gefühl hatte, hier läuft was schief, ich will das verändern, ich will was machen.

Der Vater war anfangs gegen ein Wirtschaftsstudium seiner Tochter. Sie hat es trotzdem gemacht. Anschließend hatte sie als Mitglied der Oetker-Dynastie schnell die Chance erste unternehmerische Eindrücke zu gewinnen. Dr. Oetker ist bis heute unter anderem mit dem Verkauf von Fertiggerichten sehr erfolgreich.

Gleichberechtigung: Frau als Unternehmerin

Im Namen ihrer Großmutter hat Rosely Schweizer die Käte Ahlmann Stiftung für Mentoring mitgegründet. In ihrer Karriere hat sie sich für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Politik, Wirtschaft und an Hochschulen eingesetzt.

Ich bin einfach dafür, dass man Frauen und Männer nach ihren Fähigkeiten beurteilt und dass sie genau in die Positionen kommen, in denen sie ihr Bestes geben können.

Deutscher Gründerpreis für ihr Lebenswerk

In diesem Herbst wurde Rosely Schweizer für ihr Lebenswerk mit dem Deutschen Gründerpreis ausgezeichnet. In der Begründung hieß es unter anderem: "Sie habe sich in den mehr als 350 Unternehmen der Familie für fast 50.000 Mitarbeitende auf der ganzen Welt engagiert". Rosely Schweizer sei ein Vorbild für Freiheit, Haltung und Verantwortung.