Investieren, finanzieren, anlegen: Vermögensberaterin Simone Bußmann berät (nicht nur Frauen) bei Finanzfragen rund um Börse, Vermögensaufbau und gibt Tipps für den Notgroschen.

Sarah Kastner Fotografie

Simone Bußmann ist Bankerin aus Leidenschaft. Sie ist Vermögensberaterin. Die Themen Aktien, Börse und Finanzen beschäftigen sie schon lange. Da war die Ausbildung zur Bankkauffrau nur selbstverständlich.

»Für mich sind der Umgang mit Menschen und Empathie für ihre individuelle Situation der Antrieb meiner Arbeit.«

Wie finde ich die passende Beraterin für meine Finanzen?

Mittlerweile arbeitet sie als selbstständige Beraterin. Ihre Herausforderung sind die täglich wechselnden Anforderungen unserer Wirtschaft und globale Veränderungen.

Mehr Frauen in die Finanzwelt

Simone Bußmann setzt sich auch für mehr Weiblichkeit in der Finanzwelt ein. Etwa als Vorstandsmitglied der "FinanzFachFrauen e.V." in Frankfurt. So besucht sie etwa mit Mädchen die Börse und erklärt ihnen das Banken-Business.