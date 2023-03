Supermarkt als Spiegel der Gesellschaft?

Prof. Alexander Hennig leitet den Studiengang "BWL-Digital Commerce Management" an der Dualen Hochschule Mannheim und sagt, dass Supermärkte ein Spiegel unserer Gesellschaft seien.

Anna Logue

Lebensmittelpreise: Veränderungen und ihre Auswirkungen

Wir alle erleben das: Lebensmittelpreise sind in den vergangenen Monaten extrem gestiegen. So erreichten die europäischen Zuckerpreise ein 10-Jahres-Hoch, stiegen um 90 % an gegenüber Februar 2022. Das liegt an gestiegenen Rohstoffkosten, Erzeugerpreisen und Herstellungskosten, so Alexander Hennig, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Mannheim.

Wie geht die Entwicklung weiter?

Die Inflationsrate lag sowohl im Januar als auch im Februar bei 8,7 %. Welche Effekte haben die sog. Strom- und Gaspreisdeckel?

Wie Waren im Geschäft oder Online-Shop präsentiert werden, um uns als Käufer zu locken, auch das erklärt Prof. Alexander Hennig in SWR1 Leute.