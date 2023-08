Vom Abstiegskandidaten zum Top-Club mit internationalen Ambitionen - die märchenhafte Geschichte des SC Freiburg. Maßgeblich daran mitgewirkt hat auch Oliver Leki.

Die Story des SC Freiburg liest sich wie ein Fußballmärchen

Seit 2013 ist Oliver Leki "Vorstand Finanzen, Organisation und Marketing" beim SC Freiburg - und sitzt damit an wichtigen Schalthebeln. Aber nicht nur das: Inzwischen gehört der gebürtge Wormser und studierte Betriebswirt Leki zu den mächtigsten Akteuren im Deutschen Fußball. Denn auch in der Deutschen Fußball-Liga DFL spielt Oliver Leki eine wichtige Rolle.

Der Milliardendeal bei der Deutschen Fußball-Liga: Leki mittendrin

Seit 2019 gehört Leki dem Präsidium der DFL an und übernahm von Januar bis Juni 2023 sogar die DFL-Interimsgeschäftsführung. Genau in der Zeit also, in die das Scheitern eines Investoren-Einstiegs bei der Deutschen Fußball-Liga fiel: Ein Milliarden-Deal, der nicht zustande kam und über den weit über den Fußball hinaus heftig diskutiert wurde.

Oliver Leki ist also genau der richtige Mann, um über die Entwicklung des Deutschen Fußballs zu sprechen und mehr über das Erfolgsgeheimnis des SC Freiburg zu erfahren. Eine Menge Themen, die es zu besprechen gibt - mit Oliver Leki in SWR1 Leute.