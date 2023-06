per Mail teilen

Frank Schmidt ist das Gesicht des 1. FC Heidenheim und führte den Verein von der Verbandsliga bis in die 1. Fußball-Bundesliga. Und er traut ihnen auch den Klassenerhalt zu.

»Für mich geht es im Fußball in erster Linie um Emotionen. Das ist das, was mich letztendlich auch antreibt.«

Heidenheims Trainer Frank Schmidt feiert den erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. picture-alliance / Reportdienste Heiko Becker

Als Fußballtrainer zum ersten Mal in der Fußball-Bundesliga

Eigentlich hatte Frank Schmidt seiner Frau Nadine das Versprechen gegeben, nach der Karriere als Fußball-Profi regelmäßig den Rasen im Garten zu mähen. Daraus wurde nix. Frank Schmidt ist seit mehr als 15 Jahren Trainer des 1. FC Heidenheim und hat den Verein von der Ostalb von der Verbandsliga in die 1.Fußball-Bundesliga geführt. Ruhe ist nicht so das Ding des 49-Jährigen. Um Frank Schmidt sollte immer etwas los sein, oder er macht was los. Deshalb nennt ihn seine Frau auch den "Teilchenbeschleuniger".

Die Heidenheimer Fans feiern Trainer Frank Schmidt

1. FC Heidenheim forever

Neben seinem sehr erfolgreichen Trainerjob hat Frank Schmidt jetzt auch noch die Zeit gefunden, ein Buch zu schreiben: "Unkaputtbar - Mein Leben, mein Fußball, mein Verein". Für ihn gibt es eigentlich sportlich nur den 1. FC Heidenheim: 100 Meter Luftlinie vom Stadion kam er zu Welt, jetzt diese Erfolgsstory. Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt.