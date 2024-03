Anfang März holten die Volleyballerinnen vom MTV Stuttgart den DVV-Pokal - mit einem souveränen Sieg über den SC Potsdam. Überhaupt läuft es ziemlich gut für die Volleyball-Damen aus Stuttgart.

Die Volleyballerinnen vom MTV Stuttgart waren zuletzt dreimal Deutscher Meister und holten 2022 sogar das Double aus Meisterschaft und Pokal. Auch wenn die Champions-League Sensation und damit der Traum vom Tripple dieses Jahr nicht in Erfüllung geht und die Kapitänin Maria Segura Palleres ganz aktuell ihren Abschied nach der Saison verkündet hat, mit der Teilnahme an den Playoffs ist für den MTV in der Volleyball-Bundesliga nach wie vor noch das erneute Double drin.

Viele Jahre in Stuttgart

Mitverantwortlich für den sportlichen Erfolg beim MTV Stuttgart ist Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema. Und natürlich ist sie auch selbst mal aktive Volleyballerin gewesen. Ihre Karriere begann sie in ihrer Heimat, den Niederlanden, spielte parallel in der Halle und im Sand. Sie kam 2010 schon zum MTV nach Stuttgart und gewann dort auch als Spielerin den DVV-Pokal.

Macherin & Netzwerkerin

Aus physischen Gründen musste sie 2017 ihre Karriere beenden und ist nun in der Verantwortung für die sportlichen Leistungen beim MTV Stuttgart. Und das mit Erfolg. Kim Oszvald-Renkema gilt als starke Führungsfrau, also Macherin und Netzwerkerin.

In SWR1 Leute schauen wir mit Kim Oszvald-Renkema auf den Frauen-Volleyball, was Frau für den Erfolg auf und neben dem Feld mitrbringen muss und was strukturell noch besser werden muss, um den Frauensport in Deutschland noch stärker zu machen.