Die besten Radtouren oder Tipps fürs Fahrrad: Anke Eberhardt ist Bike-Influencerin

per Mail teilen

Mit einem Gravel-Bike fing bei Anke Eberhardt die Liebe zum Fahrrad an. Als Influencerin postet sie Bilder und Videos von ihren Radtouren und Tipps rund ums Rad.

Für Anke Eberhardt sind nicht die die besten Radfahrer, die am meisten Höhenmeter und Watt treten können, sondern die, die am meisten Spaß haben. Auch sie gehört zu den Fun-Fahrerinnen. Und das wurde sie eher durch Zufall, als sie sich 2017 beim Snowboarden das Kreuzband gerissen hatte, musste eine Alternative her: das Fahrrad.

Gravel-Bike: für befestigte und unbefestigte Wege

Als sie einen Artikel über ein Gravel-Bike geschrieben hat, wurde sie angefixt. Gravel-Bikes wurden entwickelt, um auf befestigten Straßen sowie Schotter- und Waldwegen effizient zu fahren. Die gebürtige Stuttgarterin zog nach der Schule nach München, um für ein Snowboard-Magazin zu schreiben. Inzwischen ist sie noch näher in die Berge nach Garmisch-Partenkirchen gezogen.

Wie sie eher durch Zufall zur Bike-Influencerin wurde und dennoch der glücklichste Mensch ist, wenn das Handy im Flugmodus ist, erzählt Anke Eberhardt in SWR1 Leute.