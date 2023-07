per Mail teilen

Er war einer der Kultreporter in der Fußball-Bundesliga: Werner Hansch hat mit seiner einzigartigen Stimme und Ausdruckskraft viele Jahre für Radio und TV über Fußball berichtet.

Seine Stimme kennt jeder: Werner Hansch ist seit den 70ern die Stimme des Fußballs aus dem Ruhrgebiet. Jahrelang kommentierte er aus den Stadien, erst fürs Radio, später im Fernsehen.

Werner Hansch und seine Spielsucht

»Einmal Hölle und wieder zurück.«

So lassen sich die letzten zehn Jahre von Werner Hansch zusammenfassen. Er fing an, auf Pferde zu wetten, verlor mit seiner Spielsucht sein Vermögen, seine Lebensgefährtin und viele Freunde und Bekannte, die er um Geld anpumpte. Werner Hansch war tief drin im Glücksspielsumpf, schaffte es aber wieder raus. Seine Spielsucht machte er öffentlich als Kandidat in der TV-Show "Promi Big Brother", die er prompt gewann, um seinen Gewinn zur Rückzahlung seiner Spielschulden zu nutzen.

Spielsucht: Startup “Zockerhelden”

Inzwischen gilt Hansch mit seinen fast 85 Jahren als wohl ältestester Startup-Unternehmer Deutschlands. Er ist Mitgründer des Portals zockerhelden.de, das sich zum Ziel setzt, Glücksspielverluste zurückzuholen von Anbietern, die ihre "Kunden" mutmaßlich ohne Rechtsgrundlage um ihr Geld gebracht haben.

Reporterkarriere mit Zufällen

Seinen Bekanntheitsgrad verdankt Hansch, der ehemalige Bergmann und Lehrer, gleich einer Serie von Zufällen. Unter anderem wurde er in den 70ern Stadionsprecher in der legendären Glückauf-Kampfbahn von Schalke 04, ohne auch nur einen Hauch Ahnung zu haben von dem, was da ablief im Fußball-Stadion.