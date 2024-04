per Mail teilen

Wie steht es um den Frauenfußball in Deutschland?

Für die deutschen Fußballerinnen war das Vorrunden-Aus der Weltmeisterschaft in Australien die größte Enttäuschung ihrer Geschichte. Jetzt ist der Blick der deutschen Nationalmannschaft der Frauen aber nach vorn gerichtet.

Deutschland sicherte sich das letzte Europa-Ticket für den Kampf um die Medaillen bei den Olympischen Spielen in Paris. Und die Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz begann die Nationalmannschaft der Frauen mit einem Auftaktsieg gegen Österreich und gewann auch das zweite Duell gegen Island.

Wie sichtbar ist der deutsche Frauenfußball?

Und: wie sieht aktuell die Förderung aus? Die Bundesliga-Schiedsrichterinnen gerieten zuletzt wegen ihrer Leistungen in die Kritik: Die Rahmenbedingungen für Schiedsrichterinnen müssten professionalisiert werden, hieß es.

Sabine Mammitzsch ist DFB-Vizepräsidentin für Frauen-und Mädchenfußball. Als Studentin in Kiel begann sie Fußball zu spielen, dann folgte die Uni-Mannschaft und später VfB Union Teutonia Kiel. Sie machte die Trainer-B-Lizenz und vernetzte sich im Schleswig-Holsteinischen Fußballverband. Parallel dazu ist sie Lehrerin und weiterhin im Schuldienst tätig. Über die Entwicklung und Chancen des Frauen- und Mädchenfußballs in Deutschland berichtet sie in SWR1 Leute.