»Ich hatte die Goldmedaille gewonnen ... mein Kindheitstraum war wahr geworden. Ich war so stolz und glücklich [...]. Ich bekomme noch heute Gänsehaut, wenn ich an das 7,5-Kilometer-Sprint-Rennen in Pyeongchang denke. Der Druck damals war enorm. Alle waren der Meinung, dass ich bei Olympia sicher einiges gewinnen und die Wettkämpfe mit links machen würden. Aber so einfach war es nicht.«