Alexander Jacob litt jahrelang unter Spielsucht: Er hat gelogen, hatte Suizidgedanken und Schulden im sechsstelligen Bereich. Heute klärt er über Sportwetten und Spielsucht auf.

Fast jeder von uns hat zur Fußball-Europameisterschaft im Büro oder unter Freunden bei einem Tippspiel mitgemacht oder zumindest mal auf dem Sofa sitzend das Ergebnis der anstehenden Partie vorhergesagt. Doch Sportwetten können auch zur Sucht werden: Laut Glücksspielatlas* haben Menschen in Deutschland zuletzt 1,4 Milliarden Euro durch Sportwetten verloren seit deren Legalisierung im Herbst 2020. Eine Summe, die doppelt so hoch ist, wie noch vor zehn Jahren. Und in einem Jahr mit Fußball-EM und Olympischen Spielen dürften diese Zahlen noch steigen.

(*Der Glücksspielatlas gibt einen grundsätzlichen Überblick über das Thema Glücksspiel in Deutschland. Er fasst vorliegende Daten zusammen, informiert über rechtliche Regelungen sowie Sucht und Prävention.)

Alexander Jacob litt jahrelang unter Wett- und Spielsucht. Er hat gelogen, hatte Suizidgedanken und Schulden im sechsstelligen Bereich. Er war ein Fußball-Insider und als Pressesprecher von Hannover 96 und des 1.FC Köln wähnte er sich im Vorteil – doch diese Rechnung ging nicht auf. Jetzt arbeitet Alexander Jacob als Pressesprecher bei Arminia Bielefeld und macht seine Wettsucht öffentlich, um andere davor zu bewahren.