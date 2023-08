Start-up in Markdorf hilft Spielsüchtigen aus ganz Deutschland

per Mail teilen

Ein Rechtsanwalt aus Markdorf hat ein Start-up gegründet, das Spielsüchtigen helfen soll. Partner des Projekts ist der ehemalige Sportmoderator Werner Hansch, der früher selbst spielsüchtig war.

Ein Start-up-Unternehmen in Markdorf (Bodenseekreis) hat sich zum Ziel gesetzt, spielsüchtigen Menschen zu helfen. Der Bedarf an Beratung und Hilfe sei sehr groß, die Geschichten der Betroffenen oft dramatisch, sagt der Markdorfer Anwalt Marc Ellerbrock. Mit seinem Start-up "Zockerhelden" will er Spielsüchtigen helfen. Er betreut sie bei Klagen gegen Online-Anbieter, um verlorene Spieleinsätze zurückzufordern.

Ehemals spielsüchtiger Sportmoderator Hansch spricht mit Betroffenen

Auch über die juristische Beratung hinaus werden die Betroffenen unterstützt. Der ehemalige Sportmoderator Werner Hansch, der früher selbst spielsüchtig war, spreche mit den Betroffenen und vermittle gegebenenfalls professionelle psychologische Hilfe. "Werner war selbst spielsüchtig, seine wirtschaftliche Existenz war davon betroffen", sagt Marc Ellerbrock. Heute wolle der 84-Jährige seine Erfahrungen weitergeben und helfen.

Ellerbrock habe als Anwalt immer wieder Klienten in diesem Bereich betreut. Durch einen Zufall sei er mit Werner Hansch in Kontakt gekommen. "Wir haben uns dann im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund getroffen. Die Chemie hat gleich gestimmt und es war klar: Wir wollen dieses Projekt zusammen machen", erinnert er sich. Seit dem vergangenen Mai gibt es nun das Unternehmen "Zockerhelden".

"Wir wollen Gefährdeten helfen, bevor es zu spät ist, denn eine Spielsucht kann Existenzen zerstören!"

Das Start-up arbeitet auch präventiv - zum Beispiel mit Beratungen, Vorträgen oder monatlichen Online-Treffen. Das Interesse ist groß. "Wir wollen Gefährdeten helfen, bevor es zu spät ist und sie in die Sucht rutschen. Denn so eine Spielsucht kann Existenzen zerstören", sagt Marc Ellerbrock. Das Markdorfer Unternehmen bekommt täglich Anfragen von Betroffenen aus ganz Deutschland.