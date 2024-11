Fußball Legende Ewald Lienen: Top Bundesliga Spieler, Trainer und Vorbild

per Mail teilen

Fußballer Ewald Lienen: einer der begnadetsten Stürmer seiner Zeit mit 333 Spielen in der 1. Bundesliga. Mit Borussia Mönchengladbach feierte er seine größten Erfolge als Spieler.

"Zettel-Ewald": Ewald Lienen, der Kult Trainer

Auch als Trainer war Ewald Lienen Kult: Seine Akribie brachte ihm den Spitznamen "Zettel-Ewald" ein. Insgesamt 13 Clubs trainierte er, zuletzt den FC St. Pauli. Dort beendete er 2017 seine aktive Karriere.

"Werteverfall im Fußball": Ewald Lienen, der politische Aktivist

Politisch aktiv und meinungsstark war Lienen immer, kämpfte in den 1980er Jahren schon als Fußballspieler für die Friedensbewegung und den Atomausstieg. Auch als Trainer, Funktionär und Experte äußert er sich bis heute immer wieder in Sachen Profifußball. Zuletzt beklagte er in der Sportsendung "ran" einen "Werteverfall" im Fußball.

"Rebell": Ewald Lienen, der Buchautor

Seine 2019 erschienene Biographie nannte er "Ich war schon immer ein Rebell". Ewald Lienen bleibt streitbar, eigensinnig und mitunter auch mal unbequem.