Der gebürtige Sigmaringer Pascal Wehrlein ist Weltmeister in der Formel E . Und er hat noch große Ziele: Er möchte die 24 Stunden in Le Mans fahren und gewinnen.

Die Liste herausragender deutscher Motorsportpiloten ist lang. Und hinter Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Nico Rosberg reiht sich Pascal Wehrlein ein. Der gebürtige Sigmaringer ist Weltmeister in der in Deutschland noch wenig beachteten Formel E. Am Wochenende vom 7./8.12. ist er in Sao Paolo mit am Start - dort beginnt die elfte Rennsaison der Formel E .

Wehrlein ist nach Erfahrungen und Erfolgen in anderen Rennserien regelrecht fasziniert von den Wettfahrten in Elektroautos. Die Formel E sei ausgeglichener als die Formel 1, in der er auch zwei Jahre mitfuhr.

Rennfahrer mit großen Zielen: Le Mans!

Geboren ist Wehrlein in Sigmaringen, aufgewachsen im überschaubar großen Worndorf im Kreis Tuttlingen. Die Nähe zum Bodensee ist ihm besonders wichtig. Da findet er zur Ruhe bei allem Reisestress. Mit 30 Jahren ist Wehrlein im besten Rennfahreralter, wie er sagt. Und er hat mindestens noch ein großes Ziel: die 24 Stunden in Le Mans zu fahren und zu gewinnen:

Denn dann bist Du eine Legende!

Die Sendung wurde am 28.10.2024 aufgezeichnet.