Atem anhalten - und das für mehrere Minuten - untertauchen und dann 125 Meter in die Tiefe gleiten. Anne von Boetticher kann das: Sie ist Apnoetaucherin.

Anna von Boetticher ist Deutschlands erfolgreichste Apnoetaucherin. Das Apnoetauchen - oder Freitauchen - bedeutet Tauchen ohne Hilfsmittel, mit nur einem Atemzug, ohne Druckluft oder andere Luftversorgung. Anna von Boetticher stellte bisher 34 deutsche Rekorde auf und holte in vier Weltmeisterschaften drei Mal Bronze.

Weltrekord im Apnoetauchen

Anna von Boetticher ist das perfekte Beispiel dafür, dass jeder seinen Traum verwirklichen kann, wenn er will. Denn auch eine zu kleine Lunge und eine Autoimmunkrankheit hielten sie nicht auf.

Bei ihrem tiefsten Tauchgang gelang ihr mit 125 m der Weltrekord in "Tandem No Limits", zusammen mit ihrem Coach und Tauchpartner Andrea Zuccari. Er kam bei einem geplanten Tauchgang mit Sauerstoff-Flasche am 28. August im ägyptischen Scharm el-Sheik ums Leben.

Apnoetauchen: mentale Stärke und Ruhe in Extremsituationen finden

Ob Anna von Boetticher auch von "Im Rausch der Tiefe" inspiriert wurde? Der französische Filmregisseur Luc Besson lehnt sich in seinem Kultfilm an das Leben der berühmten Freitaucher Jacques "der Delfinmensch" Mayol und Enzo Maiorca an.

In SWR1 Leute erklärt Boetticher, wie wir mentale Stärke finden, in extremen Situationen die Ruhe bewahren und ganz bei uns bleiben. Sie ist Beraterin bei den tauchenden Einheiten der Marine und arbeitet intensiv mit den Spezialkräften der Kampfschwimmer und mit Minentauchern an der Verbesserung von Ausbildung und Sicherheit.