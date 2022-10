Tauchwandern am Bodensee: Start in Romanshorn

Einmal den Bodensee schwimmend und tauchend umrunden, das war schon immer Nik Linders großer Traum. Nun hat der Tauchlehrer aus Freiburg den Plan beim "Seatrekking" in die Tat umgesetzt.

Der Freiburger Nik Linder hat sich am 12. September aufgemacht, den Bodensee schwimmend und tauchend zu umrunden. 20 Tage hat er sich dafür vorgenommen. Als Startpunkt wählte er die schweizerische Stadt Romanshorn - los ging es in Richtung Konstanz und den Untersee.

Vom Untersee ging es für Nik Linder weiter durch den Überlinger See bis in den Obersee, vorbei an Friedrichshafen, Lindau und der Rheinmündung bis zum Start- und Endpunkt Romanshorn. Alles was Nik Linder in den 20 Tagen zum Tauchen und Übernachten brauchte, hatte er in seinem schwimmenden Rucksack verstaut: trockene Kleider, Laptop, Kamera, Zelt, Schlafsack.