Nik Linder: Tauchwandern um den Überlinger See

Fünf Tage tauchte Nik Linder durch den Überlinger See: Vorbei an der Mainau, der Marienschlucht mit dem Teufelstisch, dem Schutzgebiet Aachried bis zu den Pfahlbauten in Unteruhldingen.

Bei Konstanz stieg Tauchwanderer Nik Linder für die fünftägige Etappe um den Überlinger See ins Wasser. Die Blumenpracht der Insel Mainau sah er nicht, unter Wasser tauchte er an der Insel vorbei. Weiter ging es bis Bodman und dem Naturschutzgebiet Aachried, dann entlang des nördlichen Ufers bis Unteruhldingen.

Fischer am Bodensee mit leeren Netzten

In Unteruhldingen angekommen, unterhielt sich Taucher Nik Linder mit Berufsfischerin Elke Dilger. Sie kehrte gerade vom Fang zurück und hatte nur acht Fische im Netz. Dafür lohne sich das Rausfahren nicht. Immer öfter bleiben die Netze der Bodenseefischer leer - der See böte zu wenig Nahrung für die Fische, so Elke Dilger.

Pfahlbaumuseum Unteruhldingen bildet Steinzeitleben am Bodensee nach

Als zweite Station in Unteruhldingen wollte sich Nik Linder die Pfahlbauten anschauen, die das steinzeitliche Leben vor rund 4.000 Jahren am Bodensee darstellen. Tauchen ist dort nicht erlaubt. Der Direktor des Pfahlbaumuseums Unteruhldingen, Gunter Schöbel, erklärte, warum die Menschen sich damals am See niedergelassen haben.

Pfahlbaumuseum Unteruhldingen wird 100 Jahre alt