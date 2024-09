VfB Friedrichshafen startet in die neue Volleyballsaison

Am Freitag beginnt für die Volleyballer des VfB Friedrichshafen die nächste Bundesligasaison. Neu an der Seitenlinie ist Adam Swaczyna, der einen jungen Kader zur Verfügung hat.

Die Deutsche Volleyball-Bundesliga startet am Freitag in die neue Saison. Für den VfB Friedrichshafen geht es in dieser Spielzeit nach einer dramatischen Finalniederlage im vergangenen Jahr gegen die Berlin Recycling Volleys wieder um den Meistertitel. Am Freitag steht um 20 Uhr das erste Heimspiel gegen den ASV Dachau an.

Alter Bekannter neu an der Seitenlinie

Ab dieser Saison wird der Pole Adam Swaczyna mit seinem Trainerteam an der Seite stehen. Noch vor Kurzem hatte er als Co-Trainer mit der polnischen Nationalmannschaft die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen. Swaczyna ist kein Unbekannter am Bodensee: Er war bereits von 2017 bis 2019 als Co-Trainer beim 13-fachen deutschen Meister tätig.

Neu an der Seitenlinie des VFB Friedrichshafens ab dieser Saison, der Pole Adam Swaczyna SWR Maximilian Unger

Kader mit kleinerem Umbruch als die Jahre zuvor

Der Verein hat vier Neuzugänge und sechs Abgänge zu verzeichnen. Besonders erfreulich ist laut Verein, dass die Leistungsträger Michal Superlak und Jose Masso gehalten werden konnten. Auch Kapitän und Routinier Lucas Böhme hat seinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert. Neu hinzu kommt vom WWK Volleys Herrsching das aufstrebende Talent Lenny Graven. Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt zeigt sich zufrieden mit der Zusammenstellung der Mannschaft und freut sich besonders über die Verpflichtung des neuen Trainers.

Wir haben ein Trainerprofil gesucht, das die Entwicklung der jungen Spieler fördert, und sind davon überzeugt, dass Adam der richtige Mann für die Zukunft ist.

Zweiter Platz beim Ligacup vergangene Woche

Beim "1KOMMA5° Ligacup" am vergangenen Wochenende scheiterte die Mannschaft erst im Finale gegen den Dauerrivalen aus Berlin. Dennoch konnte Trainer Swaczyna durchaus Positives mitnehmen. Nachdem man im Viertelfinale die WD Powervolleys Düren glatt mit 3:0 nach Sätzen besiegte, folgte im Halbfinale eine Aufholjagd nach 0:2 Rückstand gegen den Vorjahresdritten Helios Grizzlys Giesen. Diesen Schwung gilt es jetzt in den Ligabetrieb der Bundesliga mitzunehmen.