Münsterturm in Konstanz wird wieder saniert

per Mail teilen

Der Turm des Konstanzer Münsters wird ab Ende September wieder saniert - denn dort sind Risse festgestellt worden. Das Gerüst soll drei Jahre lang stehen.

Erst 15 Jahre ist es her, dass der Münsterturm in Konstanz aufwendig saniert wurde, nun sind bei Kontrollen erneut Schäden entdeckt worden. Das hat der Landesbetrieb Vermögen und Bau in Konstanz mitgeteilt. Die Sanierungsarbeiten dauern etwa drei Jahre.

Drei Jahre dauernde Sanierung: Münsterturm könnte zeitweise geschlossen werden

Man bemühe sich, bei den Arbeiten so viel wie möglich des originalen Gesteins zu erhalten, heißt es in einer Mitteilung. Noch offen ist, ob der Münsterturm während der Sanierung zeitweise geschlossen wird. Das Hauptportal des Münsters in Konstanz soll davon aber nicht betroffen sein.

Das Gerüst soll mit einem grauen Netz verhüllt werden, damit die Silhouette des Wahrzeichens der Stadt von weitem nahezu unverändert bleiben wird.

Das Konstanzer Münster 1998. Auch damals war der Turm jahrelang eingerüstet. dpa Bildfunk Picture Alliance/Patrick Seeger

Keine Gefahr für Passanten

Bis der Münsterturm vollständig eingerüstet ist, bestehe für die Passanten jedoch keine Gefahr. Jeder Stein der Turmfassade sei von Steinmetzen überprüft worden, so der Landesbetrieb Vermögen und Bau.

An den Bauzäunen entlang des Eingangsbereichs sollen sich Besucherinnen und Besucher künftig über die Sanierungsarbeiten informieren können. Zu Beginn der Arbeiten müsse das Gestein des Münsterturms erst einmal aufwendig untersucht werden. Das sei nur über das Gerüst möglich. Es kann daher laut Landesbetrieb so wirken, als ob sich auf der Baustelle zunächst nichts tut. Wie viel die Arbeiten kosten, ist noch unklar.