Großeinsatz wegen 18-Jährigem in Konstanz und Kreuzlingen beendet

An der Grenze zur Schweiz hat es bis in die Morgenstunden einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Gesucht wurde ein 18-Jähriger. Es wurde vermutet, dass er bewaffnet ist.

Die Polizei hat in Konstanz und Umgebung nach einem 18-jährigen Mann gefahndet. Er soll nach einer Auseinandersetzung in einem Konstanzer Hotel am Donnerstag mit einem E-Roller in Richtung Innenstadt oder Schweizer Grenze geflohen sein. Da vermutet wurde, dass er eine Waffe mit sich führt, sei auch die Schweizer Polizei eingeschaltet worden, hieß es in einer Mitteilung.

Polizeisprecher: "Wir haben keine Amoklage"

Zeugen berichteten von einem Hubschraubereinsatz in Konstanz am Abend. Berichte in den sozialen Medien über eine angebliche Amoklage wies die Polizei zurück.

Polizei gibt Entwarnung

Anfänglich ist die Polizei laut Mitteilung von einer "Eigen- und Fremdgefährdung ausgegangen". Eine Gefahr für die Bevölkerung habe jedoch nicht bestanden. Inzwischen konnte zu dem 18-Jährigen Kontakt aufgenommen werden. Die Fahndung sei beendet, weitere Ermittlungen dauern allerdings noch an.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.