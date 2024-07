Eine Woche nach dem Auffinden einer Frauenleiche am Bodenseeufer in Nonnenhorn (Kreis Lindau) sucht die Polizei jetzt nach zufälligen Kamera-Aufnahmen. Die 70-jährige Café-Besitzerin starb gewaltsam.

In mehreren Teams ist die Polizei in Nonnenhorn am bayerischen Bodensee unterwegs. Die Beamten befragen Anwohner, ob sie Haustür- oder Wildkameras installiert haben, die zufällig in Richtung des möglichen Tatorts oder Fundorts der Leiche gerichtet sind. Die Ermittler erhoffen sich dadurch Aufnahmen vom Opfer und anderen Personen, auch einem möglichen Täter.

Am Montag vergangener Woche war die 70-jährige Besitzerin eines Cafés am Landungssteg in Kressbronn (Bodenseekreis) tot auf einem Privatgrundstück am Seeufer in Nonnenhorn entdeckt worden. Die 20-köpfige Soko "Café" der Kriminalpolizei Lindau gehe weiter sämtlichen Spuren vom Fundort der Frau, ihrer Wohnung sowie ihrem Arbeitsplatz nach, so ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage. Auch die Befragungen im Umfeld der Toten dauerten an. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus.

Kripo: Todesursache ist Täterwissen

Über das Ergebnis der Obduktion will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen, es handele sich um Täterwissen. Festgenommen worden sei bislang niemand. Dennoch gebe es derzeit keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Allgemeinheit.

Die 70-Jährige war am späten Sonntagabend zuletzt im Café gesehen worden. Am Tag darauf wurde sie vermisst gemeldet, am Abend tot aufgefunden. Die Frau sei von Kressbronn aus nach Nonnenhorn unterwegs gewesen, so die Polizei. Die Gemeinde Kressbronn sei sehr betroffen, so Bürgermeister Daniel Enzensperger. Die 70-Jährige sei im Ort ein bekanntes Gesicht gewesen.

Polizeifahrzeuge in der Nähe des Tatortes bei Nonnenhorn. Davor Knappmeyer

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei hat einen Zeugenaufruf veröffentlicht: Sie bittet Personen, die im Bereich Nonnenhorn etwas Auffälliges bemerkt haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.