Warum Allgäuer Wildkräuter so gesund sind

Was sind Wildkräuter

Wildkräuter sind Pflanzen, die in der Natur von allein wachsen, also ohne menschliches Zutun. Manche nennen sie auch Unkraut. Dabei sind Wildkräuter Ur-Pflanzen, die nicht durch Züchtung verändert wurden. Viele dieser Pflanzen sind ess- und nutzbar: sowohl in der Küche als auch in der Hausapotheke. In ihnen stecken heilsame Kräfte.