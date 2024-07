Die Feuerwehr hat den Einsatz in der Konstanzer Altstadt beendet. Dort hatte es am Donnerstag in drei denkmalgeschützten Häusern gebrannt. Die Suche nach der Brandursache läuft.

Sechs Tage nach dem verheerenden Brand in der Konstanzer Altstadt ist die Feuerwehr abgerückt. Die Nachlöscharbeiten sind laut Feuerwehr abgeschlossen. Die Einsatzkräfte hatten außerdem das einsturzgefährdete Gebäude abgesichert. Es wurden Stützstelzen angebracht, um das Gebäude zu stabilisieren. Die Polizei sucht derzeit nach der Brandursache. Die Höhe des Sachschadens allein an dem Gebäude wird derzeit auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Verschnaufpause für Einsatzkräfte

Vor allem für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr sei das Ende des Einsatzes vor Ort nun eine willkommene Verschnaufpause, so ein Sprecher. Nun müsste das Material gereinigt und aufgeräumt werden, unter anderem die Schläuche und die Atemmasken. Während der Löscharbeiten seien zu Spitzenzeiten gut 240 Feuerwehrleute vor Ort gewesen, auch aus der Schweiz.

Stelzen aus Holz sollen Statik auffangen

Um die Einsturzgefahr zu verringern, hat die Feuerwehr gemeinsam mit einer Zimmerei lange Holzstelzen an der vorderen Hausfassade angebracht. Die erste Stelze steht laut einem Feuerwehrsprecher bereits seit Freitagnacht, die zweite ist am Samstagnachmittag angebracht worden. Damit gilt die Vorderseite laut einer Pressesprecherin der Stadt Konstanz als gesichert. Das würden auch die Sensoren des Technischen Hilfswerks bestätigen, die die Bewegungen der Giebel messen.

So berichtete der SWR am vergangenen Donnerstag über den Brand in Konstanz:

Das ausgebrannte Gebäude wird weiterhin abgestützt und gesichert. Die Feuerwehr hat Querbalken an der Häuserfront angebracht, um die Fassade vor Wind zu schützen. Außerdem werde ein weiterer Giebel und eine Seitenwand abgesichert.

Betroffene Häuser sind auf Jahre unbewohnbar

Nach dem Brand sind die meisten Bewohnerinnen und Bewohner der Brandhäuser vorübergehend bei Bekannten oder Verwandten untergekommen. Ein paar wenige wurden zunächst von der Stadt untergebracht. Gemeinsam mit der Hausverwaltung organisiert die Stadt nun langfristigere Wohnangebote. Das Gebäude in der Zollernstraße selbst sei in den kommenden Jahren nicht bewohnbar, heißt es von der Stadtverwaltung.

Auch die umliegenden Häuser waren evakuiert worden. Die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Häuser durften am Wochenende wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die meisten Geschäfte in der Nähe der Brandstelle in der Zollernstraße haben wieder geöffnet. Ein Hotel, das direkt an den betroffenen Gebäudekomplex angrenzt, bleibt noch geschlossen.

Teile des Hauses werden abgetragen

Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um das Stadlerhaus, welches Anfang des 20. Jahrhunderts von einem Konstanzer Verleger gebaut wurde. Der Gebäudekomplex bestand insgesamt aus drei Häusern, zwei davon sind zur Zollernstraße hin ausgerichtet, eines liegt dahinter. Das dritte, hinten liegende Haus konnte nach dem Brand am Donnerstag nicht gerettet werden. Am Freitagmorgen habe man laut Feuerwehr deshalb damit begonnen, den hinteren Teil des Gebäudes abzutragen.

Nach dem Brand in der Konstanzer Altstadt wurde das Hinterhaus bereits abgerissen. Die Trümmer werden abgetragen. SWR Eichenhofer

Auch der linke Giebel und die Brandwand, die an das Haus neben dem betroffenen Gebäude angrenzt, müssen in Teilen abgetragen werden. Da das Haus an dieser Seite direkt an ein anderes Gebäude angrenzt, könne man dort keine Stützen wie an der vorderen Fassade anbringen, so ein Feuerwehrsprecher.

Schaden in Millionenhöhe, Brandursache noch unklar

Das Feuer war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im zweiten Stock eines der Vorderhäuser ausgebrochen. Die Flammen griffen schnell auf das dahinter liegende Gebäude über. Die Feuerwehr rettete in der Nacht 16 Menschen und zwei Hunde - teilweise über Drehleitern - aus den brennenden Häusern. Sieben Menschen wurden leicht verletzt.

Polizei beschlagnahmt Haus für Ermittlungsarbeiten

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Ein Brandsachverständiger sowie die Kriminalpolizei seien schon im Gebäude gewesen, so eine Polizeisprecherin. Nun würden die Spuren in den kommenden Tagen gesichert und ausgewertet. In dieser Zeit sei das Haus beschlagnahmt. Das bedeutet: Es dürfen ohne Absprache mit der Polizei keine Veränderung am Gebäude vorgenommen werden, Absicherungsarbeiten seien natürlich möglich.

Erinnerungen an Großbrand in Konstanz 2010

Das betroffene "Stadlerhaus" in der Zollernstraße 10 wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vom Konstanzer Verleger Friedrich Jakob Georg Stadler gebaut, erklärte der Konstanzer Historiker Ralf Seuffert gegenüber dem SWR. Ende des 20. Jahrhunderts zog der Verlag um. Bis zu dem Brand befanden sich in den Häusern unter anderem das Möbelgeschäft "Bent Sørensen" und einige Wohnungen im Dachgeschoss.

Der Brand erinnert viele Konstanzerinnen und Konstanzer an ein Feuer in der Altstadt im Dezember 2010. Damals war ein Haus nach einem Brand eingestürzt.

So berichtete der SWR ein Jahr später über das Unglück: