Feuer in Konstanzer Altstadt, ein Mensch schwer verletzt

In Konstanz ist ein Feuer ausgebrochen. Wegen des Brandes in der Altstadt wurden laut Polizei angrenzende Gebäude evakuiert.

In den frühen Morgenstunden ist in der Konstanzer Altstadt ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt, so die Deutsche Presse-Agentur. Weitere Betroffene erlitten demnach leichte Rauchgasvergiftungen.

Wie die Polizei dem SWR mitteilte, handelt es sich um ein Ladengeschäft mit Wohnungen - auch ein Möbelhaus sei betroffen. "Es brennt - und zwar heftig", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens konnte er noch keine Angaben machen.

Rauchentwicklung - Warnungen über App

Über die Nina-Warn-App seien Meldungen veröffentlicht worden mit dem Hinweis auf eine starke Rauchentwicklung im linksrheinischen Stadtgebiet. Darin hieß es dem Polizeisprecher zufolge, dass das betroffene Gebiet gemieden werden sollte und Fenster und Türen geschlossen bleiben sollten.

Der Polizeisprecher betonte, dass im Konstanzer Innenstadtgebiet immer die Gefahr bestehe, dass der Brand auf umliegende Gebäude übergreife.