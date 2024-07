In Friedingen im Kreis Konstanz ist am Sonntag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Drei Personen wurden laut Feuerwehr leicht verletzt.

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Friedingen (Kreis Konstanz) hat laut Feuerwehr einen Sachschaden von rund einer Million Euro verursacht. Zuvor war man von einem Schaden von rund 500.000 Euro ausgegangen, heißt es. Drei Personen wurden leicht verletzt. Das Feuer breitete sich Sonntagfrüh nach ersten Erkenntnissen von einem hölzernen Balkon im Erdgeschoss aus und griff auf weitere Balkone und den Dachstuhl über. Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz Einsatzkräfte aus Singen und Radolfzell seien mit 25 Fahrzeugen angerückt, um das Ausbreiten des Feuers zu verhindern, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die elf Bewohner des Hauses hätten sich selbst aus dem brennenden Haus retten können. Drei von ihnen seien aber leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, darunter ein vierjähriges Mädchen. Feuer greift auf Dachstuhl über Das Feuer habe sich in den Dachstuhl gefressen, so die Feuerwehr. Um an die Glut zu kommen, hätten die Wände des Dachstuhls aufgesägt werden müssen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Nachmittag hinein. Die Ausbreitung des Feuers auf Wohnungen des Mehrfamilienhauses sei aber verhindert worden, heißt es. Die Brandursache ist noch unklar.