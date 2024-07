Gebäudebrand in Ravensburg: Feuerwehr warnt vor Rauchgaswolke

In der Südstadt von Ravensburg ist in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rät wegen der starken Rauchentwicklung, Fenster und Türen zu schließen.

Die Feuerwehr Ravensburg warnt in der Südstadt und im Ortsteil Weißenau infolge eines Gebäudebrandes vor einer Rauchgaswolke. Gesundheitliche Beeinträchtigungen könnten nicht ausgeschlossen werden, hieß es in der Nacht zu Dienstag. Die Feuerwehr rät wegen der starken Rauchentwicklung, das betroffene Gebiet zu meiden, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Außerdem sollte Schutz in einem Gebäude gesucht werden. Die Warnung gilt in Ravensburg für einen Umkreis von fünf Kilometern.

In der Südstadt von Ravensburg war am späten Montagabend ein Einfamilienhaus in einem dicht bebauten Gebiet in Brand geraten. Etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ravensburg sind vor Ort im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Der starke Rauch erschwert die Löscharbeiten. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.