Schaden in Höhe von einer Million Euro

In einer Lackiererei in Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) ist am Vormittag ein Brand ausgebrochen. Dabei sind vier Menschen verletzt worden.

In Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe) hat es einen Großbrand in einem Lackierbetrieb gegeben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude laut Feuerwehr bereits in Vollbrand. Das Feuer habe gedroht, auf das angebaute Wohngebäude überzugreifen. Dies konnte nach Angaben der Feuerwehr verhindert werden. Vier Menschen seien verletzt worden. Einer davon sei mit Verbrennungen in eine Klinik gebracht worden. Vor Ort waren über 100 Einsatzkräfte mit 30 Fahrzeugen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Tim Müller / EinsatzReport24 20 Reptilien waren beim Brand im Keller des Gebäudes Im Gebäude brannten laut Feuerwehr neben Farben und weiteren Betriebsmittel insgesamt vier Autos. Außerdem hätten sich im Keller des Gebäudes 20 Reptilien befunden, die aber dort unverletzt bleiben konnten. Das Gebäude sei einsturzgefährdet und dürfe nicht betreten werden, heißt es von der Feuerwehr. Die Brandursache ist noch unklar.