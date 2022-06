Heiner Kunold arbeitet als Autor bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

Ich bin Redakteur im SWR Studio Karlsruhe. Als Reporter, Moderator und Nachrichtenmann arbeite ich für Radio, Fernsehen und Internet. Seit März 2001 bin ich beim Südwestrundfunk tätig.

Heimat

Ubstadt-Weiher, Baden, Süddeutschland

Mein Antrieb

Ich möchte gute Geschichten erzählen - am liebsten von Menschen von nebenan.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Ich bin ein Feld-, Wald- und Wiesen-Reporter im Sinne des Wortes. Der Nationalpark liegt mir ebenso am Herzen, wie die Getreide- oder die Streuobsternte. Schnapsbrennen mit dem Mikrofon in der Hand macht Laune. Und wie es dem Wald geht, ist mir auch nicht egal.

Journalistisch prägend für mich war

Der so genannte Mordprozess von Siegelsbach. Dieser Mordprozess war lehrreich: Glaub' nichts, selbst, wenn es noch so offensichtlich erscheint. Es ist immer besser, trotzdem noch mal und noch mal nachzufragen. Und hüte dich, allzu schnell mit einem eigenen Urteil bei der Hand zu sein - du könntest so was von falsch liegen.

Highlight als Reporter in den vergangenen Jahren

Mit dem Tübinger SWR-Redakteur und Reporter Markus Beschorner bin ich 2017 drei Tage lang mit dem Mikro in der einen und dem Tablet in der anderen Hand durch den Nordschwarzwald gewandert. Gemeinsam haben wir dort die neu eingerichteten Trekking-Camps getestet. Wir haben mit dem Zelt an geheimen Stellen im Wald übernachtet. Wir haben für SWR1, SWR4 und für das SWR Fernsehen aus dem Nationalpark berichtet und dabei eine richtig gute Zeit gehabt!