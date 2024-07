Bei einem Brand in einer ehemaligen Gaststätte in Achern sind am Freitagmorgen drei Menschen verletzt worden. Ursache war eine Gasexplosion.

Das Feuer brach gegen 8:15 Uhr aus. Auslöser war eine Gasexplosion. In dem Gebäude im Stadtteil Mösbach sind Handwerker und Monteure untergebracht. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

SWR-Reporter Patrick Neumann berichtet aus Achern-Mösbach:

Gasflasche mit Flüssiggas in ehemaligen Gasthof in Achern explodiert

Der Brand war nach rund einer Stunde unter Kontrolle. Ursache war eine Gasexplosion im ersten Obergeschoss des Gebäudes, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die Explosion war so schwer, dass Fensterscheiben und Wände in dem Gebäude in der Ortsmitte von Mösbach zerstört wurden. Glasscherben lagen in einem Umkreis von über 100 Metern auf der Straße.

Es gab massive Detonationen, es hat Wände verzogen!

Bewohner des Hauses in Achern durch Explosion schwer verletzt

Nach ersten Ermittlungen explodierte Flüssiggas aus einer Gasflasche. Ein 60-Jähriger soll im Gebäude an der Flasche hantiert haben. Dadurch sei es zu einer explosionsartigen Verpuffung gekommen. Der Mann wurde schwer verletzt zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Ein anderer, 66 Jahre alter Bewohner des Hauses, kam ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus. Umherfliegende Trümmerteile trafen außerdem ein am Gebäude vorbeifahrendes Auto. Der Fahrer wurde verletzt. Laut Polizei entstand an dem Haus erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.