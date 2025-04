Laupheim: Tote Saatkrähen geben Rätsel auf

per Mail teilen

Etliche tote Saatkrähen sind in den vergangenen zwei Wochen in Laupheim (Kreis Biberach) entdeckt worden. Woran sie gestorben sind, ist noch völlig unklar.

Allein in dieser Woche wurden 13 tote Saatkrähen gefunden, im Laupheimer Teilort Baustetten (Kreis Biberach), dazu ein toter Bussard und ein toter Habicht. Das teilt der Landkreis mit. Der Fundort war jeweils an der Auffahrt zur Bundesstraße 30. Schon in der vergangenen Woche waren dort fünf tote Saatkrähen gefunden worden, schreibt die Behörde weiter.

Tote Saatkrähen geben Rätsel auf - weitere Untersuchungen

Der Tod der Tiere wirft Fragen auf, denn: äußerlich waren die Vögel unverletzt. Das Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt in Aulendorf , das die Fälle jetzt genauer begutachtet, konnte bislang noch keine Hinweise auf eine Vergiftung feststellen. Es untersucht die Tiere deshalb noch genauer. Mit einem Ergebnis allerdings ist frühestens in zwei Wochen zu rechnen.

Kinder sollen nicht in Nähe von Saatkrähen-Kolonie

Das Biberacher Landratsamt empfiehlt, dass sich Kinder nicht in der Nähe der Saatkrähen-Brutkolonie aufhalten und Haustiere nicht frei herumlaufen. In der Vergangenheit hatten Sattenkrähen rund um Laupheim immer wieder für Ärger gesorgt.

Wer Hinweise zum rätselhaften Vogelsterben geben kann, soll sich an die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Biberach wenden.