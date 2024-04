Kritik an Entscheidung zu Radschnellweg in Weingarten

Nach der knappen Entscheidung des Weingartener Gemeinderats, dass ein Radschnellweg nicht durch die Innenstadt sondern über einen Umweg führen soll, gibt es scharfe Kritik von Grünen und Klimaaktivisten.

Der Beschluss des Weingartner Gemeinderats, die Strecke des Radschnellweges nicht direkt durch die Innenstadt zu führen, sondern über einen Umweg, ist in der Stadt offenbar sehr umstritten. Die Grünen schreiben in einer Mitteilung, Weingarten habe eine große Chance vergeben. Der Radschnellweg spiele eine zentrale Rolle für eine umweltfreundliche Mobilität, er müsse direkt durch die Stadt führen. Dies hatte die Variante auf der B30 alt vorgesehen.

Radwegbefürworter wollen demonstrieren

Ein ehemaliger Gemeinderat von Weingarten zweifelt gar die Rechtsgültigkeit des Beschlusses an und schrieb diesbezüglich an das Regierungspräsidium. Er sagte gegenüber dem SWR, demokratische Regeln seien im Gemeinderat verletzt worden, er habe auch formale Bedenken, wie der Beschluss zustande kam. Befürworter des direkten Radschnellweges durch die Stadt treffen sich am Freitag in Weingarten zu einer Raddemonstration. Diese findet seit Längerem immer am letzten Freitag des Monats statt. Außerdem rufen die Klimaaktivisten vom Altdorfer Wald zu einer Demonstration am Samstag in Ravensburg auf.

Der Beschluss zum Radschnellweg war am Dienstagabend nach heftiger Debatte und großer Bürgerbeteiligung mit nur einer Stimme Mehrheit angenommen worden.