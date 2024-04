Junge Gäste aus der Region im Dialog mit dem Team des SWR Studios Friedrichshafen

per Mail teilen

Volles Haus im SWR Studio in Friedrichshafen: Gut 40 engagierte junge Menschen aus der Region Bodensee-Oberschwaben haben sich am Donnerstag mit dem SWR-Team zum Austausch getroffen.

Der SWR im Dialog mit engagierten jungen Menschen aus der Region Bodensee-Oberschwaben. Im Rahmen der bundesweiten Veranstaltung "Landleben trifft ARD" kamen gut 40 Gäste ins SWR Studio Friedrichshafen. Unter ihnen Ehrenamtliche, junge Unternehmer, Engagierte aus Musik- und Sportvereinen, von der Landjugend und der freiwilligen Feuerwehr, Polizeibeamte sowie junge Menschen aus Landwirtschaft, Kultur und Kommunalpolitik.

Das Studio Friedrichshafen ist räumlich das kleinste der insgesamt acht SWR Studios in Baden-Württemberg. In einem denkmalgeschützten Gebäude direkt am Bodensee recherchiert und produziert das SWR Team täglich Geschichten aus der Region Bodensee-Oberschwaben für alle SWR Hörfunkprogramme, das SWR Fernsehen und die SWR Onlineangebote. Zudem werden von hier werktags je halbstündlich die SWR4 Regionalnachrichten gesendet.

Die Gäste haben bei einem Rundgang durch das Haus die Hörfunk-Regie und Schnitträume für Fernseh-Produktionen kennengelernt, konnten auch selbst ausprobieren, wie schwer eine professionelle Fernsehkamera ist und wie sich die eigene Stimme im Hörfunk anhört. In einer ARD-weiten Schalte gab es darüber hinaus Informationen zum öffentlich-rechtlichen Jugendangebot "funk".

Toll, dass man sich an diesem Abend nicht nur mit den Programmmachern, sondern auch mit vielen jungen Menschen aus unserer Region vernetzen kann! Überhaupt ist alles sehr locker und es gab viel Spannendes zu erfahren.

In lockerer Atmosphäre führten die Gäste viele kurzweilige und anregende Gespräche mit den Mitgliedern des SWR Teams. Für die meisten der Gäste war es der erste Besuch in einem Studio des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Ich war erst überrascht von der Einladung und finde den Austausch hier aber total spannend. Wenn ich im Internet was suche, das mit meinem Beruf zu tun hat, dann finde ich das Interessanteste tatsächlich beim SWR, online auf YouTube, beispielsweise das Format "Handwerkskunst".

Lebensgefühl junger Menschen im ländlichen Raum im Fokus der ARD

Der Hintergrund der bundesweiten Veranstaltung: Seit dem ARD-Zukunftsdialog wird immer wieder der Wunsch geäußert, den "ländlichen Raum", das Lebensgefühl und die Lebenswirklichkeit insbesondere jüngerer dort lebender Menschen besser in den Programmangeboten abzubilden. Mit "Landleben trifft ARD" ist die ARD auf dieses Bedürfnis eingegangen. Seitens des SWR waren junge Menschen ins Studio Friedrichshafen, ins SWR Studio Trier und ins SWR Funkhaus Baden-Baden eingeladen. Kai Gniffke als ARD-Vorsitzender begrüßte zu Beginn in einem Video via Zuschaltung.