Bodensee Philharmonie startet Zukunftswoche "Klima und Nachhaltigkeit"

Die Bodensee Philharmonie will mehr Kontakt mit den Konstanzerinnen und Konstanzern. Gefördert vom Bund durch das Programm "Exzellente Orchesterlandschaft" mit insgesamt 400.000 Euro sollen neue Begegnungsräume entstehen. Den Auftakt macht ab Samstag die Themenwoche "Klima und Nachhaltigkeit".

Klimasinfonie und nachhaltiges Kochen mit Konzert

In Konstanz geht es ab Samstag bis zum 12. Oktober in verschiedenen Veranstaltungen um musikalische Experimente und gesellschaftliche Veränderungen. In einem zweitägigen Workshop etwa erarbeiten Musikerinnen und Musiker des berühmten Berliner Stegreiforchesters, die ohne Noten, Stühle und Dirigent spielen, mit Bürgerinnen und Bürgern eine Konstanzer Klimasinfonie. Darüber hinaus wird die Inhaberin des Konstanzer Vogelhaus Cafés, Martina Vogel, mit Interessierten klimafreundlich kochen. Währenddessen geben einige Musikerinnen und Musiker des Orchesters ein Tischkonzert.

Upcycling Pur: Xperiment Konzert bei den Konstanzer Entsorgungsbetrieben

Die Bodensee Philharmonie spielt auch ein Konzert an einem ungewöhnlichen Ort: in der Kantine der Konstanzer Entsorgungsbetriebe. Mit der Multi-Percussion-Solistin Vivi Vassileva erklingt das "Recycling Concerto" von Gregor A. Mayrhofer. Dabei kommen auch sonderbare Musikinstrumente zum Einsatz wie Marmeladengläser mit rostigen Nägeln, Blumentöpfe und Plastikflaschen.

Die Schlagzeugerin Vivi Vassileva bietet zusätzlich einen Workshop mit dem Titel "The Sound of Trash" an. Dabei werden aus Müll und recyceltem Material kreative Instrumente gebaut. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen der Zukunftsmusikwoche "Klima und Nachhaltigkeit" ist kostenlos. Es wird um Anmeldung gebeten.

Die Bodensee Philharmonie will sich unter dem Motto "Zukunftsmusik" über einen Zeitraum von zwei Jahren neue Räume erschaffen. Diese sollen zum Ort des Austausches mit Bürgerinnen und Bürgern über gesellschaftlich relevante Themen werden. Nach der Themenwoche "Klima und Nachhaltigkeit" im Jahr 2024 wird es im kommendem Jahr auch um "Demokratie", "Vielfalt" und "In Kontakt kommen" gehen. Konstanzerinnen und Konstanzer können dafür ihre Projektideen bei der Bodensee Philharmonie einreichen.