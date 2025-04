Vor 80 Jahren haben französische Truppen das Biberacher Gefangenenlager Lindele befreit. Die Stadt Biberach hat der Befreiung mit einem Gottesdienst und Friedhofsbesuch gedacht.

Die Stadt Biberach und der Freundeskreis Guernsey im Partnerschaftsverein haben am Mittwoch der Internierten und auch der in Gefangenschaft Verstorbenen gedacht. Am Morgen fand in der Stadtpfarrkirche St. Martin ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt.

Biberacher Zeitzeuginnen erinnern sich an das Lager Lindele

Anti-Kriegslieder in deutscher und englischer Sprache, Rückblicke auf die Geschichte des Lagers Lindele und dessen Befreiung durch französische Soldaten - und eine alles in allem friedliche Besatzungszeit danach bestimmten die Gedenkstunde am Abend.

Zeitzeuginnen am 80. Jahrestag zur Befreiung des Lagers Lindele in Biberach. SWR Johannes Riedel

Vier Zeitzeuginnen, Damen im Alter zwischen 85 und 97 Jahren, berichteten von einem freundlichen Miteinander mit den Lagerinsassen und den französischen Militärs in der Stadt in den Monaten nach der Befreiung. Dass Biberach sowohl zu Frankreich als auch zur Kanalinsel Guernsey freundschaftliche und partnerschaftliche Beziehungen pflege, sei, so Biberachs Baubürgermeister Simon Menth in seiner Ansprache, eine zu schöne und wahre Geschichte.

Brücken zwischen Menschen ist Basis für Frieden

Hans-Bernd Sick, Vorsitzender des Vereins Städte Partner Biberach, sagte dem SWR: Die Brücken zwischen Menschen sei die Basis, die man für Frieden brauche. Wenn man einen Menschen, einen Freund kenne, gehe mit man nicht mit einem Gewehr in das Land. Es sei deshalb wichtig, diese Brücken in andere Länder, in andere Kulturen, zu anderen Menschen zu halten und zu pflegen.

Auf diesem Friedhof in Biberach sind die verstorbenen sowjetischen Kriegsgefangenen beerdigt. SWR Johannes Riedel

Auf dem Friedhof seien die Gräber zu Beginn lediglich durch Pflöcke mit Nummern gekennzeichnet, so das Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Biberach. Ein Totengedenken erhielten sie zu dem Zeitpunkt nicht, dies sei erst 33 Jahre später gekommen.

Gedenkstunde zur Geschichte des Lagers Lindele

Bei der Gedenkstunde mit Zeitzeugen in der Hochschule für Polizei, auf deren heutigem Gelände das Lager gestanden, wurde die gut fünfjährige Geschichte des Lagers Lindele nachgezeichnet: Erst waren französische und englische Soldaten ins Lager gekommen, später vor allem russische Kriegsgefangene, von denen etwa 700 in Biberach gestorben sind.

Als die deutsche Wehrmacht 1942 etwa 2.000 Zivilisten von der Kanalinsel Guernsey deportierte, landete die Hälfte von ihnen im Lager Lindele.

Die Baracken des Lagers Lindele. Dort waren unter anderem die Menschen aus Guernsey untergebracht. Pressestelle Museum Biberach

Formelle Freundschaft zwischen Biberach und Guernsey

Zwischen Biberachern und den Deportierten gab es einzelne private Verbindungen. Vor 30 Jahren nahm die Stadt offizielle Kontakte nach Guernsey auf.

Mittlerweile sind Biberach und die Kanalinsel, die als Kronbesitz nicht zum Vereinigten Königreich gehört, freundschaftlich verbunden: Am 9. Mai, dem britischen Befreiungstag, soll auf Guernsey eine formelle Freundschaftsvereinbarung mit Biberach unterzeichnet werden.

Eine größere Delegation aus Biberach werde vor Ort sein, hieß es von Stadt und Partnerschaftsverein. Die Freude darüber, dass diese Freundschaft so zeitnah zum Jahrestag offiziell verschriftlicht werden könne, sei groß.