per Mail teilen

Professor Dr. Holger Cramer arbeitet an der Uniklinik Tübingen und zählt zu den renommiertesten Yoga-Forschern Deutschlands.

Prof. Holger Cramer erforscht die medizinische Wirkung von Yoga. Hilft Yoga gegen Bluthochdruck und gegen depressive Stimmungen? privat

Gesund und fit (bleiben) durch Yoga

Durch Atem- und Meditationsübungen oder eine bessere Körperhaltung fit bleiben oder fitter werden, geistig und körperlich – dass Yoga das schaffen kann, davon ist Holger Cramer überzeugt. Studien und eigene Projekte haben dafür genügend Nachweise gebracht. Ob bei chronischen Nackenschmerzen oder depressiven Verstimmungen können Übungen wie Hund, Baum oder Kobra helfen, ähnlich wie Medikamente oder andere Therapieformen.

Yoga statt Medikamente? Anerkannte Therapie statt Esoterik

Yoga liegt in der breiten Öffentlichkeit seit Jahren im Trend und erfreut sich großer Beliebtheit. Bestes Beispiel: Das riesige Interesse am Channel der Yogalehrerin, YouTuberin und Bloggerin Mady Morrison.

Die Intensität von Yoga kann unterschiedlich sein: von wöchentlichen Treffen in der Gruppe mit leichten Übungen bis hin zu akrobatischen Verrenkungen und SUP-Yoga Weltrekorden. Auch Holger Cramer meint, dass Yoga keine strenge Definition habe.

Power, Vini oder Hatha - welche Yogaform ist richtig für mich?

Aber die Entwicklung sei interessant, sagt Cramer: Von einer anfänglich belächelten esoterischen Modeerscheinung zu einer vielversprechenden verhaltensmedizinischen Therapieform. Durch die große Vielseitgkeit würde Yoga auch etliche Menschen ansprechen. Wie zum Beispiel Ulla Neumann aus Bermatingen im Bodenseekreis - sie hat erst mit über 70 Jahren angefangen, Yoga zu machen und ist jetzt als "yogaoma76" bei Instagram erfolgreich:

»Das Tolle am Yoga ist: Man geht so weit, wie man kann. Und wenn man älter ist, macht man einfach weniger.«

Yoga-Übungen für mehr Konzentration im Alltag

Yoga gegen Bluthochdruck und körperliche und depressive Stimmung

Welche Art Yoga gewählt wird, so Cramer, hänge davon ab, was erreicht werden soll. Power-Yoga etwa habe die klassische Workout-Funktion, fitter zu werden. Körperliche und seelische Probleme könnten zum Beispiel mit dem ganzheitlichen Ansatz von Vini-Yoga angegangen werden. Über die erstaunliche Wirkung von Yoga auf den Körper sprechen wir mit Prof. Holger Cramer in SWR1 Leute

Yoga-Übungen gegen Schmerzen im Rücken-, Nacken- und Schulterbereich