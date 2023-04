Einfach besonders: Ulla Neumann aus Bermatingen

Ulla Neumann aus Bermatingen (Bodenseekreis) hat erst mit über 70 angefangen, Yoga zu machen. Seit drei Jahren ist sie als "yogaoma76" bei Instagram - und hat fast 900 Follower.

Yoga hat Ulla Neumann aus Bermatingen (Bodenseekreis) erst für sich entdeckt, als sie 73 Jahre alt war. Da hatte sie bereits mehrere Herzinfarkte hinter sich, wollte etwas für sich tun. Um nicht wacklig zu werden, wie sie sagt.

"Das Tolle am Yoga ist, man geht so weit, wie man kann. Und wenn man älter ist, macht man einfach weniger."

Und Ulla Neumann steckt sich ein Ziel: Sie will einen Kopfstand schaffen - was ihr nach vielem Üben gelingt: kurz vor ihrem 76. Geburtstag. Und lässt seitdem andere über die Sozialen Medien an ihren Übungen teilhaben - bei Instagram postet sie Fotos. Der Name ihres Accounts: "yogaoma76". SWR-Reporterin Tina Löschner hat die inzwischen 79-jährige Ulla Neumann getroffen:

Knapp 900 Menschen folgen Ulla Neumann bei Instagram. Liken und kommentieren die Fotos, die sie bei ihren Yoga-Übungen zeigen - in ihrem Garten vor einem Haufen Laub, im Wohnzimmer, aber auch im Urlaub am Strand.

yogaoma76

Wenn Ulla Neumann wieder mal ein neues Bild für ihren Instagram-Account braucht, hilft Enkelin Laura - und fotografiert mit der Handykamera. Die 23-Jährige und ihre Freundinnen finden die Omi einfach super!

"Die fragen immer: Was, wie alt ist deine Omi? 79? Und macht Yoga? Und dann auch noch Instagram? Das ist ja cool!"

Ulla Neumann und Enkelin Laura SWR Tina Löschner

Für Ulla Neumann sind Soziale Medien wie Instagram nicht nur eine Möglichkeit, mit der Familie, mit Freunden und Bekannten weltweit in Kontakt zu bleiben – sondern auch eine, um andere zu inspirieren und mit Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen, Tipps und Anregungen zu holen.