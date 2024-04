Am "Girls'Day" sollen Mädchen Einblicke in verschiedene Berufe bekommen – frei von Geschlechterklischees. Rund 30 junge Frauen besuchen am Donnerstag die Staufer Kaserne in Pfullendorf.

Am Donnerstag findet bundesweit der Aktionstag "Girls'Day" statt. Auch die Staufer-Kaserne der Bundeswehr in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) öffnet dabei seine Tür: 30 junge Frauen zwischen 15 und 17 Jahren sind am Donnerstag in der Kaserne zu Besuch. In Theorie und Praxis sollen sie erfahren, was es bedeutet, Soldatin zu sein, sagt Andreas Steffan, Pressebeauftragter am Ausbildungszentrum Spezielle Operationen in der Staufer-Kaserne.

Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Olivia Powell erzählt Andreas Steffan, was beim "Girls'Day" in der Staufer-Kaserne geplant ist:

Das Programm am "Girls'Day" in der Staufer-Kaserne

In der Staufer-Kaserne wird den Mädchen unter anderem das Leben im Felde gezeigt, also das Überleben in freien Natur. "Wir zeigen den Besucherinnen zum Beispiel, wie man Trinkwasser aufbereitet, wie man Feuer macht oder wie man in der Natur notdürftig Essen zubereitet", so Steffan. An einer weiteren Station geht es um erste Hilfe und die Versorgung von Verletzten. Die jungen Besucherinnen sollen nicht nur in der Theorie etwas über die Kaserne erfahren, sondern auch selbst aktiv werden.

Bei der Bundeswehr arbeiten deutlich weniger Frauen als Männer. "Wir haben in der Bundeswehr ungefähr 14 Prozent Frauenanteil, in Pfullendorf ist der Anteil noch etwas geringer", sagt Andreas Steffan. Auch deshalb sei es wichtig, jungen Frauen Einblicke zu gewähren.

Auch Landratsamt Konstanz beteiligt sich am "Girls'Day"

Am "Girls'Day" können Mädchen verschiedene Berufsbranchen kennenlernen. Auch andere Unternehmen und Organisationen in der Region Bodensee-Oberschwaben machen bei der Aktion mit - zum Beispiel das Landratsamt Konstanz. Dort bekommen die Teilnehmerinnen Einblicke in die Ausbildungsberufe Vermessungstechnikerin, Straßenwärterin und Fachinformatikerin.