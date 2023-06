»Wenn wir uns draußen in der Natur bewegen, spüren wir es instinktiv: Es geht uns gut. Wir fühlen uns wohl. Körper und Seele entspannen. Danach kehren wir gestärkt und erfrischt in den Alltag zurück. ... Ich empfehle Wälder, Parks, Flüsse, Seen, Mittelgebirge und jede grüne Fläche als rezeptfreie Medizin.«