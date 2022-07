Asja Casari

SleepFood gegen die Dauermüdigkeit

Es klingt so einfach: "Energy in 5 Minuten! Gesünder Tag für Tag mit der Doc-Fleck-Methode". Was ist dran, was die Internistin und Rheumatologin Dr. Anne Fleck in ihrem Mitmachbuch verspricht? Lässt sich mit Sleep-Food der erholsame Schlaf finden und mit einer Bauchmassage der Darm in Schwung bringen?

»In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Energiemangel zu einem Massenphänomen entwickelt. Die chronisch Müden zeigen wie ein menschlicher Warnblinker an, dass in uns und um uns herum Energiestaubsauger wirken, die wir bisher zu oft verkennen. Seit Jahren begegne ich in der Praxis Menschen, die gesund sind und gesund bleiben wollen. Viel größer jedoch ist die Zahl der Menschen, die sich mit Energielosigkeit, schwachem Immunsystem und schlechter Gesundheit durchs Leben schleppen und um Hilfe bitten. Die meisten haben eine lange Odyssee durch medizinische Praxen hinter sich...«

Verbindung von klassischer Medizin und Naturheilverfahren

Anne Fleck setzt darauf, entspannt und spielerisch in Aktion zu kommen. So auch mit dem Bestseller: "Energy! – Der gesunde Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth", das schon vor der Veröffentlichung auf der SPIEGEL-Beststellerliste landete. Die renommierte Ärztin für Präventiv -und Ernährungsmedizin verbindet moderne Forschung und klassische Medizin mit Naturheilverfahren. So entwickelte sie die Doc-Fleck-Methode. Anne Fleck gehört seit vielen Jahren zu den Ernährungs-Docs im NDR, arbeitet auch für RTL und hat ihre eigene Praxis in Hamburg.

SWR1 Hörer:innen schildern eigene Erfahrungen

Mail an die SWR1 Leute-Redaktion einer 63 Jahre alten Erzieherin. Ihre Kinder, so schreibt sie, seien noch mit Eistee und Apfelsaftschorle aufgewachsen, hätten Süßigkeiten bekommen und seien immer noch gertenschlank. "Wir haben uns einfach immer sehr viel bewegt" führt sie als Grund dafür an. Jetzt aber bemerkt sie, dass sich in den Kitas deutlich etwas ändert:

Leitungswasser statt Apfelsaftschorle

»In den Kitas bekommen Kinder nun nur Leitungswasser zu trinken. Daran musste ich mich erst gewöhnen. Aber siehe da: sie wollen gar nichts anderes mehr. Einmal dachte ich, ich muss den Kleinen mal was Gutes tun und bot ihnen Apfelsaftschorle bei einem Fest an. Sie wollten alle lieber Wasser. Da machen wohl die Eltern auch mit und das finde ich super. In unserer Kita gibt es kein übergewichtiges Kind!«

Ernährungsampel auf Lebensmittelverpackungen

Die Forderung von vielen Verbrauchenverbänden und Ernährungsexpert:innen wird in der SWR1 Leute-Sendung mit Anne Fleck sicherlich auch zur Sprache kommen. Auch bei den SWR1 Hörer:innen scheint dies Unterstützung zu finden:

»Wir wären in der Sache schon einen deutlichen Schritt weiter, wenn sich die Politik endlich einmal dazu durchringen würde, auf den Lebensmittelverpackungen endlich einmal die Ampel einzuführen, die dem Verbraucher sofort signalisiert: gesundes oder ungesundes Essen. Aber hier hat sich ja die Lebensmittelindustrie in der Vergangenheit mehrfach dafür stark gemacht, das nicht zu tun, allenfalls freiwillig. Und über Freiwilligkeit der Lebensmittelindustrie zur schnellen Darstellung von ungesunden Lebensmitteln auf Verpackungen, naja…«