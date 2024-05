Forscher Robert Schleip: so wichtig sind Faszien für unseren Körper

per Mail teilen

Was sind Faszien? Vor einigen Jahren begann ein regelrechter Hype um das Gewebenetzwerk als Schlüssel für Bewegungsfähigkeit und Gesundheit. Denn die Faszienforschung hat gezeigt: Faszien sind ein dynamisches Netzwerk, in das alle weiteren Körperbestandteile eingewebt sind und über das wir großen Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen können.

Faszienforschungszentrum in Baden-Württemberg

An der Uniklinik in Ulm gibt es ein Faszienforschungszentrum, das z.B. nachgewiesen hat, dass sich Faszien bei der Zugabe von Stresshormonen zusammenziehen. Daraus ließ sich ableiten, dass jemand, der chronischen Stress hat, auch eine gespannte Faszie und insofern Schmerzen bekommen kann.

Faszien und ihre Bedeutung für den gesamten Körper

Auch bei Operationen im Körper werden fasziale Zusammenhänge im Körper wesentlich detaillierter berücksichtigt. Prof. Robert Schleip ist einer der weltweit führenden Faszienforscher. Er ist Mitinitiator sämtlicher Faszienkongresse seit 2007 und Direktor der Fascia Research Group an der Technischen Universität München und der Universität Ulm. Welchen Einfluss nehmen wir durch gezieltes Faszientraining auf unseren Körper und was haben Wikinger und Elfen mit Faszientypen zu tun? Antworten gibt Prof. Robert Schleip in SWR1 Leute.