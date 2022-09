SUP-Yoga Weltrekord in Überlingen aufgestellt

In Überlingen (Bodenseekreis) ist am Sonntag ein Weltrekord im SUP-Yoga aufgestellt worden. 305 Teilnehmende machten dafür Yoga auf sogenannten Stand-Up-Paddle-Boards, kurz SUP-Boards.

Auf dem Bodensee vor Überlingen stellten 305 Sportlerinnen und Sportler am Sonntag einen neuen Weltrekord im SUP-Yoga, also Yoga auf einem Stand-Up-Paddle-Board, auf. Mindestens 300 Teilnehmende mussten im Bodensee für 30 Minuten Yoga auf SUP-Boards machen, um den bisherigen Weltrekord aus den USA zu knacken. Organisiert wurde der Weltrekord von Yoga-Lehrerin Raphaela Schäufele aus Überlingen. Sie hatte sich bereits im vergangenen Jahr im Rahmen der Landesgartenschau in Überlingen an den Weltrekordversuch herangetraut. Damals waren nicht genug Teilnehmende gekommen.

SWR-Reporterin Corinna Scheller war beim SUP-Yoga Weltrekord in Überlingen dabei:

Eine halbe Stunde Yoga auf dem Bodensee

Ohne zunächst zu wissen, wie viele Teilnehmer dabei sind, startete Organisatorin Raphaela Schäufele am Sonntagnachmittag den SUP-Yoga-Unterricht auf dem Bodensee. Trotz der Freude und der Entspannungsübungen beim Yoga, war den Teilnehmenden die Anspannung anzumerken. Nach einer halben Stunde kam dann die erlösende Nachricht: Der Weltrekord ist geschafft.

"Die Stimmung auf dem See war einfach nur toll. Ich freue mich sehr, dass es in diesem Jahr geklappt hat."

Zahlreiche Yoga- und SUP-Begeisterte sind extra angereist

Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten zuvor schon das Yoga-Festival direkt am Bodensee besucht, andere waren extra für den Rekordversuch nach Überlingen gekommen.

"Ich habe letzte Woche eine Bodensee-Umrundung mit dem SUP-Board gemacht, das war mein persönlicher Rekord. Und jetzt ist der krönende Abschluss beim Weltrekord mitzumachen."

Rekord soll von Guinness World Records anerkannt werden

Der Rekordversuch wurde streng überwacht und dokumentiert. Nur so kann der Rekord auch von Guinness World Records anerkannt werden. Damit der Weltrekord dort auch offiziell gelistet wird, hatten die Organisatoren vorab strenge Richtlinien von Guiness World Records auferlegt bekommen. An mehreren Stationen wurden die Teilnehmer gezählt. Außerdem wurde der gesamte Weltrekordversuch mit mehreren Kameras gefilmt.